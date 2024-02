Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,14 EUR zu.

Um 09:14 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im BMN-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 6,14 EUR zu. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,16 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,14 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 406 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 24.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,60 EUR an. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 71,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 5,35 EUR. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 14,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 08.11.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,71 Prozent auf 75,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 82,50 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 vorlegen.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

