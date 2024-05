Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat knickt am Donnerstagnachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 11,8 Prozent auf 7,24 USD.

Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 11,8 Prozent auf 7,24 USD ab. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 312.235 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 19,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 165,75 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,58 USD am 27.10.2023. Abschläge von 22,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beyond Meat-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 27.02.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,40 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,05 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 73,68 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 79,94 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

2024 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -2,284 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

