Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Beyond Meat-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 13,10 USD.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel und tendierte um 12:02 Uhr bei 13,10 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2.091 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 41,99 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 220,50 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,08 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 102,15 USD in den Büchern – ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 147,04 USD erwirtschaftet hatte.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,315 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie bricht ein: Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus