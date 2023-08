Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,1 Prozent auf 13,25 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 13,25 USD. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 13,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,02 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 494.407 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2022 auf bis zu 41,99 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 216,87 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Abschläge von 25,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Beyond Meat veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,53 Prozent auf 102,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,315 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

