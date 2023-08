Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 11,95 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 08:56 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 11,95 EUR. Bei 11,95 EUR erreichte die Beyond Meat-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 11,93 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 961 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 10.08.2022 markierte das Papier bei 40,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 240,70 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,07 EUR. Dieser Wert wurde am 12.05.2023 erreicht. Mit Abgaben von 24,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -1,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,15 USD – das entspricht einem Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 147,04 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --3,315 USD je Beyond Meat-Aktie.

Redaktion finanzen.net

