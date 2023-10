Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Beyond Meat

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 8,08 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 2,2 Prozent auf 8,08 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 8,06 USD. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 8,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 183.500 Beyond Meat-Aktien.

Am 25.02.2023 markierte das Papier bei 22,87 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 183,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,91 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 2,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 102,15 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,362 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

