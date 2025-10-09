DAX24.663 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.332 -0,5%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.936 -0,5%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1558 -0,6%Öl65,98 -0,2%Gold4.015 -0,6%
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,8 Prozent auf 2,00 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 2,00 USD. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,00 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,06 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 163.960 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,81 USD. Dieser Kurs wurde am 15.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 240,50 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2025 bei 1,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 36,25 Prozent Luft nach unten.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 05.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,918 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen