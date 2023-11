Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schießt am Nachmittag hoch

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 10,6 Prozent auf 7,32 USD.

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 10,6 Prozent auf 7,32 USD. Den Tageshöchststand markierte die Beyond Meat-Aktie bei 7,66 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 6,65 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 1.129.527 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2023 auf bis zu 22,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 212,43 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 23,77 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 08.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 30,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,04 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -3,549 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

