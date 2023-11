Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 6,30 EUR.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,9 Prozent auf 6,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,27 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 835 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,62 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 70,86 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 5,28 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 16,11 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 08.08.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 102,15 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,04 USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -3,448 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

