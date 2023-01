Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag mit Abschlägen

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 13,00 EUR. Das Tagestief markierte die Beyond Meat-Aktie bei 13,00 EUR. Bei 13,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.221 Beyond Meat-Aktien.

Bei 63,01 EUR erreichte der Titel am 13.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 79,37 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.12.2022 bei 10,73 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 09.11.2022. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,87 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 22,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 106,43 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 82,50 USD.

Voraussichtlich am 23.02.2023 dürfte Beyond Meat Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -5,835 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

November 2022: Analysten sehen für Beyond Meat-Aktie schwarz

Oatly, Beyond Meat & Co: Das Geschäft mit Alternativen für Fleisch, Milch & Co.

Beyond Meat verfehlt Erwartungen - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch mit Kursfeuerwerk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com