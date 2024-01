Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittag in Grün

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 1,5 Prozent auf 8,25 USD zu.

Das Papier von Beyond Meat legte um 11:40 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,5 Prozent auf 8,25 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 1.507 Beyond Meat-Aktien.

Am 25.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 22,87 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 177,21 Prozent. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD. Mit einem Kursverlust von 32,36 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 08.11.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,09 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,60 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,71 Prozent auf 75,31 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 82,50 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,750 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

