Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Beyond Meat-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 3,88 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 3,88 USD. Die Abwärtsbewegung der Beyond Meat-Aktie ging bis auf 3,81 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 3,92 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 71.931 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 12,09 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 67,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Beyond Meat ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,09 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent auf 81,01 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,31 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 20.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -1,339 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

