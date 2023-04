Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Vormittag ab

Die Beyond Meat-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 21:58 Uhr 4,1 Prozent im Minus bei 14,05 EUR. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 13,96 EUR ein. Mit einem Wert von 14,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.066 Beyond Meat-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 44,28 EUR. Gewinne von 68,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,42 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 34,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Am 23.02.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,27 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 20,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 79,94 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 100,68 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,559 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

