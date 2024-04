Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag verlustreich

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Das Papier von Beyond Meat befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,8 Prozent auf 7,11 USD ab.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,8 Prozent auf 7,11 USD. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,02 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,25 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 90.802 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,24 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 170,60 Prozent hinzugewinnen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 27,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Am 27.02.2024 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,05 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,83 Prozent auf 73,68 USD. Im Vorjahresviertel hatte Beyond Meat 79,94 USD umgesetzt.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,373 USD je Beyond Meat-Aktie.

