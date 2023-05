Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Mittwochmittag südwärts

Um 11:02 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 11,33 EUR. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,26 EUR nach. Bei 11,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.362 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 42,90 EUR. Gewinne von 278,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,73 EUR am 29.12.2022. Mit einem Kursverlust von 5,30 Prozent würde die Beyond Meat-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 23.02.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,05 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 79,94 USD – eine Minderung von 20,60 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100,68 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.05.2023 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -3,482 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

