Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zieht am Freitagnachmittag deutlich an

Beyond Meat im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,7 Prozent auf 7,43 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,7 Prozent auf 7,43 USD zu. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,45 USD an. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 7,10 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 111.502 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,24 USD. Dieser Kurs wurde am 15.07.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 61,38 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,58 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 08.05.2024 vor. Das EPS lag bei -0,84 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 75,60 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren.

Laut Analysten dürfte Beyond Meat im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,310 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

