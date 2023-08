Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteuert sich am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,6 Prozent auf 13,28 USD zu.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,6 Prozent auf 13,28 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Beyond Meat-Aktie bei 13,40 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,87 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 514.575 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2022 markierte das Papier bei 41,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 216,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.05.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,82 USD. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 35,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 11,67 USD für die Beyond Meat-Aktie aus.

Beyond Meat ließ sich am 07.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 102,15 USD. Im Vorjahresviertel waren 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,315 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

