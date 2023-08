Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteidigt Stellung am Donnerstagvormittag

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Im GVIE-Handel kam die Beyond Meat-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 11,61 EUR.

Im GVIE-Handel kam die Beyond Meat-Aktie um 09:12 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 11,61 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 11,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Beyond Meat-Aktie bis auf 11,56 EUR. Bei 11,56 EUR ging der Anteilsschein in den GVIE-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im GVIE-Handel 230 Beyond Meat-Aktien.

Am 12.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 37,33 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 221,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.05.2023 auf bis zu 9,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 20,35 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Beyond Meat veröffentlichte am 07.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 102,15 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,04 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Beyond Meat am 08.11.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,315 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

