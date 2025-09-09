DAX23.627 -0,4%ESt505.358 -0,2%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.495 -0,5%Nas21.970 +0,4%Bitcoin97.196 +2,0%Euro1,1718 +0,1%Öl67,38 +1,3%Gold3.647 +0,6%
So bewegt sich Beyond Meat

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Kurseinbußen

10.09.25 16:11 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 2,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beyond Meat
2,09 EUR -0,07 EUR -3,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 2,53 USD abwärts. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,57 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 28.608 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 7,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 200,00 Prozent zulegen. Bei 2,23 USD fiel das Papier am 09.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,06 Prozent.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,19 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,869 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com

