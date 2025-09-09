Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Kurseinbußen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 2,53 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Beyond Meat gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 2,53 USD abwärts. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,53 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 2,57 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 28.608 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 7,59 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 200,00 Prozent zulegen. Bei 2,23 USD fiel das Papier am 09.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,06 Prozent.
Am 06.08.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74,96 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,19 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.
Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.
In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,869 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie
Beyond Meat-Aktie bricht Erholungskurs ab - Erteilt Gerüchten um Insolvenz eine Absage
Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Beyond Meat-Aktie: Spektakuläre 40%-Rally trotz skeptischer Analystenmeinungen - was steckt dahinter?
Übrigens: Beyond Meat und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com
Nachrichten zu Beyond Meat
Analysen zu Beyond Meat
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.2022
|Beyond Meat Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.2022
|Beyond Meat Neutral
|UBS AG
|10.11.2020
|Beyond Meat Underperform
|Bernstein Research
|10.11.2020
|Beyond Meat Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2020
|Beyond Meat buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.2019
|Beyond Meat overweight
|Barclays Capital
|29.10.2019
|Beyond Meat overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2019
|Beyond Meat overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Equal Weight
|Barclays Capital
|10.11.2022
|Beyond Meat Neutral
|UBS AG
|28.01.2020
|Beyond Meat Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.2019
|Beyond Meat Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.2019
|Beyond Meat market-perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2022
|Beyond Meat Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.2020
|Beyond Meat Underperform
|Bernstein Research
|10.11.2020
|Beyond Meat Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.2020
|Beyond Meat Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2020
|Beyond Meat Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beyond Meat nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen