Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochabend im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 2,52 USD.

Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:00 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 2,52 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,49 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,57 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 75.801 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2024). 201,79 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.05.2025 auf bis zu 2,23 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 13,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 06.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,53 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 74,96 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,869 USD je Aktie aus.

