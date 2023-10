Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat haussiert am Dienstagnachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Beyond Meat legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 5,4 Prozent auf 8,43 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 5,4 Prozent auf 8,43 USD. Zwischenzeitlich stieg die Beyond Meat-Aktie sogar auf 8,44 USD. Mit einem Wert von 8,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 354.813 Beyond Meat-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2023 auf bis zu 22,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 171,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,91 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 6,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,67 USD an.

Am 07.08.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 30,53 Prozent auf 102,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 147,04 USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,362 USD je Aktie ausweisen dürften.

