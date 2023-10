Notierung im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Dienstagvormittag südwärts

10.10.23 09:22 Uhr

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 7,61 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:17 Uhr um 1,2 Prozent auf 7,61 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 7,60 EUR. Mit einem Wert von 7,61 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 249 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft. Bei einem Wert von 21,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2023). Gewinne von 184,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,52 EUR am 06.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 1,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus. Am 07.08.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,83 USD gegenüber -1,53 USD im Vorjahresquartal verkündet. Mit einem Umsatz von 102,15 USD, gegenüber 147,04 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 30,53 Prozent präsentiert. Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,362 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

