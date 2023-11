Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 6,72 USD abwärts.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 6,72 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 6,68 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 6,80 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 540.933 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,87 USD) erklomm das Papier am 25.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 240,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 5,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 16,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Beyond Meat ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 48,78 Prozent zurück. Hier wurden 75,31 USD gegenüber 147,04 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,694 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor