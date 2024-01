Beyond Meat Aktie News: Anleger schicken Beyond Meat am Vormittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 7,46 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 08:02 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 7,46 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,46 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,60 EUR. Zuletzt wechselten 159 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Bei 21,62 EUR markierte der Titel am 24.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 189,94 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.10.2023 bei 5,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 29,12 Prozent Luft nach unten.

Beyond Meat ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,09 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Beyond Meat am 22.02.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD je Beyond Meat-Aktie.

