Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 3,90 USD nach.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 3,90 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 3,84 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 3,95 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 131.064 Aktien.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,09 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 67,78 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 3,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.12.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 06.11.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,09 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81,01 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 75,31 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 20.02.2025 terminiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,339 USD je Beyond Meat-Aktie.

