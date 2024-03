Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat schiebt sich am Montagmittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 8,25 USD.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 11:56 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 8,25 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 2.457 Beyond Meat-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,24 USD) erklomm das Papier am 15.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 133,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 32,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Beyond Meat gewährte am 27.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,40 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,68 USD – das entspricht einem Minus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,94 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,373 USD je Aktie in den Beyond Meat-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Aktie +31%: Beyond Meat überzeugt beim Umsatz - Tiefrote Zahlen bleiben

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Beyond Meat enttäuscht mit Umsatz und Verlust - Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ dennoch weit im Plus