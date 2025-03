Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Dienstagnachmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 3,25 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:47 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 3,25 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,23 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 225.603 Beyond Meat-Aktien.

Bei 10,30 USD erreichte der Titel am 15.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 217,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,86 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Am 26.02.2025 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 76,66 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 73,68 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 07.05.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,519 USD je Aktie ausweisen dürften.

