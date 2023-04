Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,8 Prozent auf 15,64 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 15,70 USD. Bei 15,20 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.134 Stück gehandelt.

Am 28.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 47,40 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 67,00 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.12.2022 bei 11,03 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 23.02.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,27 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,60 Prozent auf 79,94 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 100,68 USD erwirtschaftet worden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 10.05.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Beyond Meat einen Verlust von -3,559 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal

Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

November 2022: Analysten sehen für Beyond Meat-Aktie schwarz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beyond Meat Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beyond Meat

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com