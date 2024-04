Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 7,02 USD nach.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 7,02 USD. Im Tief verlor die Beyond Meat-Aktie bis auf 7,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,25 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 135.915 Beyond Meat-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,24 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 174,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Beyond Meat 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 27.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,40 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,05 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 73,68 USD, gegenüber 79,94 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,83 Prozent präsentiert.

Die Beyond Meat-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet.

2024 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -2,373 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

