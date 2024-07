Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Donnerstagnachmittag ab

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 6,81 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 6,81 USD. Zwischenzeitlich weitete die Beyond Meat-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,71 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 6,84 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 144.850 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 19,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 182,53 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,58 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 18,06 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Beyond Meat-Aktie.

Beyond Meat ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,84 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 18,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 75,60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92,24 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Beyond Meat am 01.08.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,242 USD je Beyond Meat-Aktie.

