Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Freitagnachmittag nach

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 12,73 USD ab.

Um 16:08 Uhr ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 12,73 USD. Die Beyond Meat-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,56 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 212.269 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 41,99 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 229,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2023 bei 9,82 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Beyond Meat-Aktie wird bei 11,67 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 30,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 102,15 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 147,04 USD US-Dollar umgesetzt.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Beyond Meat veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,315 USD je Beyond Meat-Aktie.

