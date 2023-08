Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Freitagvormittag um Nulllinie

Aktie im Blick

Die Aktie von Beyond Meat hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Beyond Meat-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,01 EUR.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 09:04 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 12,01 EUR. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,01 EUR zu. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 12,01 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 250 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2022 markierte das Papier bei 40,16 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 234,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,07 EUR ab. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 32,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 11,67 USD.

Am 07.08.2023 äußerte sich Beyond Meat zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,83 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 102,15 USD in den Büchern – ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 147,04 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,315 USD je Beyond Meat-Aktie.

