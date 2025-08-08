Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag in Grün

Beyond Meat im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 2,67 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 2,67 USD. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 2,70 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,66 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 68.505 Beyond Meat-Aktien.

Bei 9,24 USD erreichte der Titel am 10.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 246,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Am 09.05.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,23 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,51 Prozent.

Am 06.08.2025 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 74,96 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 93,19 Mio. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Beyond Meat-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,784 USD je Beyond Meat-Aktie.

