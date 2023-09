Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat gibt am Montagnachmittag nach

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 10,76 USD.

Die Beyond Meat-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr um 1,6 Prozent auf 10,76 USD nach. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 10,72 USD. Bei 11,00 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 284.947 Beyond Meat-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,33 USD. Dieser Kurs wurde am 13.09.2022 erreicht. Gewinne von 116,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 9,82 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 9,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie an.

Am 07.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Umsatzseitig standen 102,15 USD in den Büchern – ein Minus von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 147,04 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,307 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

