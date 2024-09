Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 6,03 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 6,03 USD abwärts. Die Beyond Meat-Aktie sank bis auf 5,99 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 6,09 USD. Zuletzt wechselten 36.030 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 100,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 5,13 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Beyond Meat-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 07.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,83 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 93,19 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 102,15 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2024 terminiert.

2024 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -2,218 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

