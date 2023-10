Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 8,12 EUR bewegte sich die Beyond Meat-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 10:30 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 8,12 EUR. Die Beyond Meat-Aktie legte bis auf 8,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 8,11 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 557 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2023 markierte das Papier bei 21,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 163,86 Prozent. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 6,63 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 11,67 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,83 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,53 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Beyond Meat 102,15 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 147,04 USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,362 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus