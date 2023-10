Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der Beyond Meat

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 8,66 USD.

Das Papier von Beyond Meat konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,2 Prozent auf 8,66 USD. In der Spitze legte die Beyond Meat-Aktie bis auf 8,73 USD zu. Bei 8,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 248.292 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. 164,09 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,91 USD. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 8,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Beyond Meat-Aktie im Durchschnitt mit 11,67 USD.

Am 07.08.2023 legte Beyond Meat die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,83 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 102,15 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 147,04 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -3,362 USD je Beyond Meat-Aktie.

