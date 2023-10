Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat stabilisiert sich am Mittwochvormittag

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Beyond Meat-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 8,04 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Beyond Meat-Aktie um 08:39 Uhr im Tradegate-Handel bei 8,04 EUR. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,19 EUR an. Die Beyond Meat-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,04 EUR nach. Bei 8,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 162 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 24.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 21,62 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 168,94 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,52 EUR. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 6,43 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,67 USD aus.

Am 07.08.2023 lud Beyond Meat zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,83 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -1,53 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 102,15 USD – das entspricht einem Abschlag von 30,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 147,04 USD erwirtschaftet worden.

Am 08.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,362 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat verringert Verluste und enttäuscht bei den Erlösen

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus