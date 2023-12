Beyond Meat Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beyond Meat

Beyond Meat im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt ging es für die Beyond Meat-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 8,81 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:08 Uhr 3,1 Prozent auf 8,81 USD. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,74 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 8,97 USD. Zuletzt wechselten 567.199 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2023 bei 22,87 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 61,50 Prozent niedriger. Bei 5,58 USD erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 57,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beyond Meat ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,31 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,50 USD erwirtschaftet worden waren.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 22.02.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -3,745 USD je Beyond Meat-Aktie.

