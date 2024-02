Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagmittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,6 Prozent auf 6,63 EUR.

Um 10:00 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 6,63 EUR nach oben. Die Beyond Meat-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,65 EUR an. Bei 6,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.275 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 21,42 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 223,13 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,34 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Beyond Meat-Aktionäre betrug im Jahr 2022 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Beyond Meat am 09.11.2023 vor. Das EPS lag bei -1,09 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,60 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,71 Prozent auf 75,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD ausweisen wird.

