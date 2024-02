Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Montagnachmittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Der Beyond Meat-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 7,09 USD.

Um 16:08 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,5 Prozent auf 7,09 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 7,06 USD. Bei 7,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 498.937 Beyond Meat-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2023 auf bis zu 22,87 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 222,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,58 USD fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 27,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Beyond Meat ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 75,31 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 82,50 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.02.2024 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,750 USD ausweisen wird.

