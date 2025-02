Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,7 Prozent auf 3,64 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,7 Prozent auf 3,64 USD. In der Spitze fiel die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,63 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,78 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 140.759 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,09 USD. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 232,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,30 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 10,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beyond Meat gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,41 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 81,01 Mio. USD gegenüber 75,31 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.02.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,339 USD je Aktie aus.

