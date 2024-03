Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Beyond Meat. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,8 Prozent auf 7,96 USD zu.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Beyond Meat zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,8 Prozent auf 7,96 USD. Die Beyond Meat-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,87 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 727.199 Aktien.

Bei einem Wert von 19,24 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 141,72 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 5,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 27.02.2024 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,05 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 73,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 79,94 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2024 -2,373 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

