Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagvormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 8,00 USD.

Das Papier von Beyond Meat legte um 09:18 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 1,3 Prozent auf 8,00 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 635 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 140,52 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,58 USD. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 43,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Beyond Meat-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Beyond Meat ließ sich am 27.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -2,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,05 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Beyond Meat im vergangenen Quartal 73,68 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Beyond Meat 79,94 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -2,373 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

