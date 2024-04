Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,5 Prozent auf 6,74 USD ab.

Das Papier von Beyond Meat befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,5 Prozent auf 6,74 USD ab. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,74 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,80 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 53.502 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 19,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 64,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (5,58 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,21 Prozent.

Für Beyond Meat-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 27.02.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,05 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 73,68 USD. Im Vorjahresviertel waren 79,94 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2024 -2,373 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

