Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagmittag mit Kursplus

Die Beyond Meat-Aktie konnte um 12:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 10,41 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 7.347 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 44,59 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 328,34 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 10,11 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,88 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Am 10.05.2023 hat Beyond Meat in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,92 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -1,27 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,24 USD im Vergleich zu 100,68 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 03.08.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,246 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

