Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag im Aufwind

Um 09:19 Uhr ging es für das Beyond Meat-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 9,51 EUR. Der Kurs der Beyond Meat-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,74 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,74 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 6.177 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 43,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 352,94 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2023 (9,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 2,20 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Beyond Meat-Aktie bei 11,67 USD.

Beyond Meat veröffentlichte am 10.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD gegenüber -1,27 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 92,24 USD in den Büchern – ein Minus von 8,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 100,68 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,286 USD je Aktie ausweisen dürften.

