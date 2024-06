Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 7,21 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 15:52 Uhr 1,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 7,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,10 USD. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 84.553 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,24 USD erreichte der Titel am 15.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 166,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Beyond Meat-Aktie liegt somit 29,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Beyond Meat-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Beyond Meat am 08.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Beyond Meat ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 18,04 Prozent auf 75,60 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 92,24 Mio. USD gelegen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 01.08.2024 gerechnet.

2024 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -2,245 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

