Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Beyond Meat im Blick

Die Aktie von Beyond Meat zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 15,92 USD zu.

Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr 3,0 Prozent im Plus bei 15,92 USD. Bei 16,33 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 15,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.100.144 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 44,59 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 180,09 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,82 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Beyond Meat-Aktie derzeit noch 38,35 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 11,67 USD.

Beyond Meat ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,58 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 92,24 USD in den Büchern – ein Minus von 15,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 109,46 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2023 einen Verlust in Höhe von -3,196 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Beyond Meat-Aktie notiert NASDAQ-Handel dennoch im Minus: Beyond Meat mit Umsatzplus

Ausblick: Beyond Meat zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

NASDAQ-Wert Beyond Meat-Aktie +10%: Beyond Meat verringert Verluste im vierten Quartal