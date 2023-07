Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Vormittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 14,24 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere um 09:05 Uhr 1,6 Prozent. Bei 14,24 EUR markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 14,17 EUR. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 281 Stück gehandelt.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 43,07 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Beyond Meat-Aktie 202,54 Prozent zulegen. Bei 9,07 EUR fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,67 USD je Beyond Meat-Aktie aus.

Beyond Meat ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,92 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,58 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,73 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 92,24 USD im Vergleich zu 109,46 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Beyond Meat am 03.08.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Beyond Meat im Jahr 2023 -3,196 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

